Sanat dolu günler başlıyor 0:00 / 0:00

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Habertürk ile Bloomberg HT'nin medya, Akbank'ın ana sponsoru olduğu 15'inci Contemporary Istanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda 1 - 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KOVID-19 önlem ve tedbirleriyle açılacak fuarın basın toplantısına ev sahipliği yapan Ali Güreli ve Murat Göllü bu yıl Türkiye'den galeriler, enstitüler ve kurumlarla birlikte düzenlenen fuarla ilgili görüşlerini ve fuara gelecek olan sanatseverleri nelerin beklediğini toplantıda anlattı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli:

15 aydır duraksamış bir sanat ortamını güçlendirmek amacıyla ana sponsorumuz Akbank, galeriler, sanatçılar ve Yüksek Danışma Kurulu ile hep beraber aldığımız kararla 15'inci Contemporary Istanbul'da 1 - 6 Haziran tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda sanatseverlerle bir araya geliyoruz.

Sanat pazarı, sanatçıların üretimleri de dahil bugünün koşulları ile birlikte toplumun içinde bulunduğu ruh hali, duyguları, heyecanları ile de son derece bağlantılıdır. Yaşadığımız bu süreçte Contemporary Istanbul ekibi ve ana sponsorumuz Akbank ile sanatın iyileştirici gücüne inanarak bu fuarı büyük bir özveri ile gerçekleştireceğiz. Bizim görevimizin nitelikli bir çağdaş sanat fuarı yapmak olduğu kadar sanatseverlerin, koleksiyonerlerin, galerilerimizin sanata daha fazla ilgi duymasını sağlama, sanatın içinde olma heyecanını tırmandırarak canlı tutma olduğunun bilincindeyiz. Art Basel Hong Kong, New York Frieze fuarında da gördüğümüz gibi sanata olan ilginin her koşulda devam ettiğini görüyoruz.

Sanatseverleri, koleksiyonerleri, evlerinden, İstanbul dışından, Türkiye'nin her yerinden harekete geçip, gün ve saatlerini seçip 15'inci Contemporary Istanbul'a gelmeye davet ediyoruz. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli salonları içindeki 7 bin m2 alanda yapacağımız fuarda, giriş katı 4 bin m2 olan alanda 26 galeri yer alacak, alt kattaki 3 bin m2'de ise 8. yılında Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Plugin Istanbul ve aralarında Akbank Sanat'ın da olduğu çeşitli kurumlar yer alacak. Küratör Esra Özkan'ın seçkisinde 18 sanatçıyla Plugin Istanbul heyecanlı bir alan olacak.

Akbank Sanat'ta, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde 11 sanatçının yer aldığı 'Olan ve Aşkınlık' sergisi yer alıyor.

KOVID-19 önlem ve tedbirleri ile gerçekleştireceğimiz fuarda özellikle belli saat aralıklarında kısıtlı sayıda ziyaretçi planlamasıyla (2-3 saatlik slotlar),HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü gibi önlemler uygulanacak. Rumeli Salonu görevlileri ile galerilerin yöneticileri, sanatçıları ve CI yönetimine fuarın açılmasından önce Felisya Bio Medikal tarafından yapılacak COVID-19 antijen hızlı tanı kiti ile anında sonuç veren testi uygulanacak.

Akbank olarak kültür sanat alanında yaptıkları çalışmalara pandemi döneminde de devam ettiklerini söyleyen Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü:

Pandemi döneminde yüz yüze yapamadığımız kültür sanat etkinliklerimizi çevrimiçi platformlara adapte ederek geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürdük. Bu dönemde sanat çok daha demokratik ve ulaşılabilir bir hale geldi. Ama bizler, sanatseverler, sanatçılar, aslında hepimiz artık çevrimiçinin 2 boyutundan çıkıp 3 boyuta geçmek istiyoruz. Nihayet 1 Haziran'da sanatseverler çağdaş sanatın en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen Contemporary Istanbul'un 15'inci edisyonunu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyaret edebilecek.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat'ın da, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çekici bir sergiyle fuarda yerini alacağı bilgisini paylaşan Göllü, 11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Profesör Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde gerçekleşen 'Olan ve Aşkınlık' başlıklı serginin 1 - 6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebileceğinin altını çizdi.

Fuara Katılan Galeriler

Anna Laudel, İstanbul - Dusseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Art Refinery, İstanbul; Artopol Art Gallery, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C24 Gallery, New York ; CEP Gallery, Istanbul; De Artium, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Faar Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri Diani, İstanbul; Galeri MCRD, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Gama Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, London; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin.