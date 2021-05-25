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Contemporary Istanbul 15'inci kez sanatseverlerle buluşuyor

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15'inci Contemporary Istanbul, Istanbul'un gelişmekte olan sanat ortamının başlangıcı olacak 1 - 2 Haziran VIP Ön İzleme, 3 - 6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları'nda sanatseverler ile bir araya geliyor. Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerini izleyiciler ile buluşturacak fuar, aldığı KOVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek

Contemporary Istanbul 15'inci kez sanatseverlerle buluşuyor
Contemporary Istanbul başlıyor
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HABERTURK.COM

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15'inci Contemporary Istanbul, Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, uzun bekleyişin ardından 1 - 6 Haziran tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları'nda sanatseverlerle buluşuyor. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve enstitüler ile birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF),Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM) ve Otonom Art Events de katılacak.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çekici bir sergiyle fuarda yerini alacak. 11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan ‘Olan ve Alışkınlık' başlıklı sergi, 1-6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebilecek.

1 Haziran'da, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımı ile tüm gün sürecek Sanatçı Günü'nde her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçıları bir araya getirecek.

Sanatı yeniden deneyimleme ve sanatın iyileştirici gücünü hissettirme hedefiyle yeni sezona kapılarını açan Contemporary Istanbul'da bu yıl dijital sanat ve yeni medya sanatına yer veren Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda 8. yaşını kutluyor. Plugin, Esra Özkan küratörlüğünde 'post-' teması üzerinden insan-makine iletişimindeki akışa, yapay zekaya, insan-sonrası tartışmalarına, dijital karakterlere, birbiri içine geçen ve ayrılan yeni medyanın farklı yaklaşımlarına ve biyo sanat gibi üretim şekillerine yer verecek.

Fuara Katılan Galeriler
Anna Laudel, İstanbul - Dusseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Art Refinery, İstanbul; Artopol Art Gallery, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C24Gallery, New York ; CEPGallery, Istanbul; De Artium, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Faar Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri Diani, İstanbul; Galeri MCRD, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Gama Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, London; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin.

Plug-in'deyer alacak sanatçılar
Aypera, Ahmet Rüstem, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş & Ethem Cem, Güvenç Özel, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay& Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Murat Yıldırım, Onur Sönmez, Void ve Yonca Karakaş.

15'inci Contemporary Istanbul Programı
1 - 2 Haziran VIP Ön İzleme
3 - 6 Haziran Genel Ziyaret Günleri

* Ziyaretçilerin tercih ettikleri gün ve saatleri, etkinlik öncesi biletix.com adresinden almaları önerilmektedir. COVID-19 tedbir ve önemleri doğrultusunda ziyaretçiler fuar alanında 2 saat kalabilecek, bilet satışları saat aralıklarında sınırlı sayıda yapılacaktır. 15. Contemporary Istanbul genel ziyaret tarihleri, ziyaret saatleri ve bilet fiyatları ile ilgili detaylı bilgiye https://www.biletix.com/etkinlik-grup/267997990/TURKIYE/tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

**Fuar alanına girişler HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü sonrasında yapılabilecektir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe şartlarına uygun gerçekleştirilecek fuarda COVID-19'a karşı alınan önlemlerini incelemek için buraya tıklayın.

15'inci kez fuarın ana sponsorluğunu üstlenen Akbank'ın yanı sıra, Siemens Ev Aletleri, Audi ve dünyada en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın da sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul'un bilet satışları ve fuar hakkında daha fazla bilgi için www.contemporaryistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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