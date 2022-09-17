Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir deri bir kemik kaldı!

Serenay'ın sanat ziyareti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk ve Bloomberg HT’nin uzun yıllardır medya sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul başladı. Fuar, dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Tersane İstanbul ortak partnerliğinde ev sahipliği yapacak. Tersane İstanbul'da, 558 sanatçının 1.476 eseri sergilenecek.

Contemporary Istanbul'u ziyaret eden Serenay Sarıkaya, tüm bakışları üzerine topladı. Sarıkaya, muhabirlerin soruları karşısında "Şu anda hiç vaktim yok. Sonra konuşuruz diyerek cevapsız bıraktı.