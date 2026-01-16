Habertürk
        Cookıe tarifi: cookıe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Cookıe tarifi: cookıe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kahve dükkanlarının vitrinlerini süsleyen, devasa boyutları ve üzerindeki akışkan çikolata parçalarıyla iştah kabartan o meşhur Amerikan kurabiyelerini bilirsiniz. Isırıldığında kenarları hafif kıtır, içi ise sakız gibi uzayan yumuşacık bir dokuya sahip olan bu lezzet, klasik Türk kurabiyelerinden oldukça farklı bir deneyim sunar.

        Giriş: 16.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:37
        Cookıe tarifi
        Çoğu zaman "Starbucks kurabiyesi" olarak da anılan ve son yıllarda popülaritesi hızla artan bu tatlı atıştırmalık, özellikle bir bardak ılık sütün veya taze demlenmiş bir kahvenin en iyi arkadaşıdır. Peki, evde yapıldığında aynı o profesyonel dokuyu ve lezzeti yakalamak mümkün müdür? Mutfak meraklılarının en sık sorduğu "Cookie tarifi: Cookie nasıl yapılır, malzemeleri neler?" ve o meşhur "chewy" (sakızımsı) kıvam nasıl elde edilir sorularının yanıtları, aslında birkaç küçük teknikte gizlidir. İşte evinizi mis gibi vanilya ve çikolata kokusuna boğacak tarifin detayları...

        Türk mutfağındaki "ağızda dağılan, kıyır kıyır" un kurabiyelerinin aksine, orijinal Amerikan "cookie" tarifleri nemli, yumuşak ve elastik bir yapı hedefler. Bu farkı yaratan temel unsurlar; kullanılan şeker türü, yağ oranı ve pişirme süresidir. Esmer şekerin karamelize tadı, tereyağının zenginliği ve damla çikolata yerine kullanılan iri parça çikolataların eriyip hamura karışması, bu kurabiyeyi efsaneleştiren detaylardır. Hamurun neden buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğinden fırından ne zaman çıkarılacağına, malzemenin oda sıcaklığında olmasının öneminden deniz tuzu dokunuşuna kadar ihtiyacınız olan tüm püf noktalarını ve tam ölçülü reçeteyi bu yazımızda sizler için hazırladık. Pastane şeflerini kıskandıracak o lezzeti yakalamak için okumaya devam edin...

        COOKIE NEDİR VE KLASİK KURABİYEDEN FARKI NEDİR?

        Cookie, kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan, genellikle yassı ve yuvarlak şekilli, ana malzemeleri un, şeker, tereyağı ve çikolata parçaları (chocolate chip) olan bir tatlı türüdür. Türkçede her ne kadar "kurabiye" olarak karşılık bulsa da, dokusal olarak bizim bildiğimiz kurabiyelerden ayrılır. Bizim kurabiyelerimiz genellikle çay saatlerinde yenen, sert veya unlu, ağızda kum gibi dağılan bir yapıdadır. Cookie ise daha yoğundur; dış kabuğu ince ve çıtır pişerken, merkezi hafif nemli ve yumuşak kalır.

        Bu dokuyu sağlayan en önemli sihir, tarifte kullanılan şeker dengesidir. Klasik kurabiyelerde genellikle sadece beyaz toz şeker veya pudra şekeri kullanılırken, orijinal cookie tariflerinde mutlaka esmer şeker bulunur. Esmer şeker, içerdiği melas sayesinde hamura nem verir ve o istenen "çiğnenebilir" (chewy) dokuyu kazandırır. Ayrıca tereyağı oranı klasik kurabiyelere göre daha yüksektir ve bu da kurabiyenin fırında yayılmasını sağlar.

        ORİJİNAL COOKIE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Evinizde o meşhur kahveci zincirlerindeki lezzeti yakalamak istiyorsanız, malzeme kalitesinden ödün vermemeniz gerekir. Özellikle tereyağı ve çikolata seçimi, sonucu doğrudan etkiler. Margarin kullanımı bu tarifte istenilen sonucu vermeyebilir, bu nedenle gerçek tereyağı kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

        İşte yaklaşık 12-15 adet büyük boy cookie için gerekli malzemeler:

        • Tereyağı: 150 gram (Oda sıcaklığında yumuşamış veya hafif eritilip soğutulmuş).
        • Esmer Şeker: 1 su bardağı (Esmer şeker, kurabiyenin nemli kalmasını sağlar).
        • Beyaz Toz Şeker: Yarım su bardağı (Kenarların kıtır olması için gereklidir).
        • Yumurta: 1 adet büyük boy (Oda sıcaklığında).
        • Un: 2 su bardağı + 1 yemek kaşığı (Yaklaşık 250-260 gram).
        • Nişasta: 1 tatlı kaşığı (Mısır veya buğday fark etmez, kurabiyeye yumuşaklık katar).
        • Karbonat: 1 çay kaşığı (Kabartma tozu yerine karbonat kullanmak, kurabiyenin yayılmasını ve renginin koyulaşmasını sağlar).
        • Tuz: Yarım çay kaşığı.
        • Vanilya: 1 paket veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü.
        • Çikolata: 150-200 gram (Damla çikolata yerine tablet çikolatayı bıçakla iri parçalar halinde doğrayarak kullanmak, içindeki akışkanlığı artırır. Sütlü ve bitter karışık kullanılabilir).

        ADIM ADIM COOKIE YAPILIŞI

        Cookie yapımında en kritik aşama, malzemelerin karıştırılma sırası ve hamurun dinlendirilmesidir. Acele etmeden, sabırla uygulanan adımlar mükemmel sonucu getirir.

        İşte lezzet yolculuğunun adımları:

        • Şeker ve Yağ Dansı: Geniş bir karıştırma kabına yumuşamış tereyağını, esmer şekeri ve beyaz şekeri alın. Mikserle veya bir spatula yardımıyla şekerler eriyip karışım krema kıvamına gelene kadar, yaklaşık 3-4 dakika çırpın.
        • Sıvıların Eklenmesi: Krema kıvamına gelen karışıma yumurtayı ve vanilyayı ekleyin. Yumurta karışıma tamamen yedirilene kadar kısa bir süre daha çırpın. Bu aşamada çok fazla çırpmamaya özen gösterin.
        • Kuru Malzemeler: Ayrı bir kapta un, nişasta, karbonat ve tuzu karıştırın. Bu kuru karışımı, sıvı karışımın üzerine eleyerek ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırarak hamuru birleştirin. Mikser kullanacaksanız en düşük devirde, sadece un kaybolana kadar karıştırın.
        • Çikolata Aşkı: Doğradığınız iri çikolata parçalarını (bir kısmını üzeri için ayırabilirsiniz) hamura ekleyin ve her yere eşit dağılacak şekilde karıştırın. Hamurunuz ele yapışan, yumuşak bir kıvamda olacaktır.
        • Dinlendirme (Çok Önemli): Hazırladığınız hamurun üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 1 saat (vaktiniz varsa bir gece) dinlendirin. Bu işlem, yağın donmasını ve kurabiyelerin fırında aşırı yayılmamasını sağlar.
        • Şekil Verme ve Pişirme: Dinlenen hamurdan dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile büyük parçalar alın ve yuvarlayarak yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin (pişerken yayılacakları için aralarında en az 5-6 cm boşluk bırakın). Ayırdığınız çikolata parçalarını üzerlerine batırın.
        • Fırınlama: Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

        Cookie yapımında en sık yapılan hata, "pişmedi" düşüncesiyle fırında fazla tutmaktır. Orijinal bir cookie fırından çıktığında size çiğ gibi gelebilir. Kenarları hafifçe renk değiştirip sertleştiğinde, ortası hala yumuşak ve hareketli olsa bile fırından almanız gerekir. Tepside oda sıcaklığında soğumaya bırakıldığında kendi ısısıyla pişmeye devam edecek ve tam kıvamını alacaktır. Eğer fırında tamamen sertleşmesini beklerseniz, soğuduğunda taş gibi olur.

