Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan çöp depolama alanı tehlike saçıyor. Yağmurlu havalarda çöp suları önce dereye sonra da içme suyu olan Sapanca Gölü'ne akıyor. Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Çöpler ortada, dolayısıyla yağmurun etkisi ve diğer meteorolojik koşullarla çöplerin o sızıntı suyu toprağa, aşağıdaki yer altı sularına ve içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne taşıyor dedi.

Bölgede oluşturulan vahşi depolama alanındaki çöplerin içme suyunun kirlenmesine neden olduğunu söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Çöpler, evsel atıklar vahşi depolama dediğimiz sistemle buraya belediye marifetiyle getirilmiş ve burası bir çöplük olmuş. Düzenli depolama alanı değil, vahşi depolama burası. Düzenli depolamada killi ortama, yani su geçirmeyen ortama kadar inilir. Üzerine membran çekildikten sonra onun üzerine atıklar bırakılır. Ama bu atıklar bırakıldıktan sonra çöpün sızıntı suyunun drenaj devreleri döşenir ki o su yeraltı sularına, su havzasına veya akarsulara karışmasın diye. Vahşi depolamada böyle bir şey yok" dedi.

Sapanca Gölü'nün içme suyu kaynağı olduğunu belirten Ağdacı şöyle konuştu:

"Çöpler ortada, dolayısıyla yağmurun etkisi ve diğer meteorolojik koşullarla çöplerin o sızıntı suyu toprağa, aşağıdaki yeraltı sularına, su havzasına ve dereye karışıyor. Buradaki dere Sapanca Gölü'ne ulaşıyor. Bu almış olduğu evsel atıktan ötürü kirlenmiş olan suyu Sapanca Gölü'ne taşıyor. Sapanca Gölü su kaynağı. Dolayısıyla oradaki içme suyunun da kirlenmesine sebep oluyor."

"YAĞMURLA BERABER HER TÜRLÜ PİSLİK DEREYE KARIŞIYOR"

Çöplerden akan pis su nedeniyle derenin renginin değiştiğini söyleyen semt sakinlerinden Adnan Sönmez, "Bu çöplerin nereden geldiği belli değil. Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi taşıyor. Bazen şahısların taşıyıp getirdikleri de oluyor. Gece taşıyanlar da var. Burası 24 saat atık atılan bir bölge oldu. Sadece evsel atık değil. Burada kimyevi atıklar da, fabrika atıkları da, hafriyat da var. Aklınıza ne geliyorsa. Mesela birisi bir bina mı yıktı veya bir yerde fabrika kalıntısı mı var Getirip buraya atıyorlar. Biz buradaki sıkıntıyı birkaç senedir dile getiriyoruz ama herhangi bir sonuç alamadık. Bu pisliğin dereye karışmaması mümkün değil. Dereyi takip ettiğinizde 2 kilometre sonra Sapanca Gölü var. Şu anda durum içler acısı. Yağmurla beraber buradaki her türlü pislik dereye karışıyor. Çöplerden gelen pislikten dolayı derenin rengi değişiyor. Biran önce bu çöplüğün buradan kaldırılması lazım" diye konuştu.