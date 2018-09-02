Hindistan'ın Kalküta kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında, çöp poşetlerinde 14 bebeğe ait cansız beden ve cenin bulundu.

Yerel basında yer alan haberlerde cansız bedenlerin Haridevpur semtindeki boş bir arazide bulunduğu belirtildi.

Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee, bebeklerin ayrı ayrı sarılarak iki çöp poşetine konulduğunu söyledi. Chatterjee, "Bebeklerin cesetlerinin bir kimyasala batırıldığını tespit ettik. Bölgedeki diğer boş arazilerde ve derelerde başka ceset olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi de, bölgede bir kürtaj şebekesinin faaliyet gösteriyor olabileceğini ancak ellerinde hiçbir ipucu olmadığını belirtti.

Bebeklerin cansız bedenleri otopsi yapılacağı ve polisin bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyeceği belirtiliyor.

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