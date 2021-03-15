Vahşet çözüldü! Bebek katili! 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Yenimahalle’de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla 20 yaşındaki E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı.

"BEBEK DOĞARKEN ÖLDÜ" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A.’nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

KADIN TUTUKLANDI, SEVGİLİSİ SERBEST

Ayvalık Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklandı.

E.A’nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.