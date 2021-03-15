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HaberlerGündem3. SayfaBEBEK KATİLİ | Son dakika: Ayvalık'taki poşette bebek vahşeti çözüldü
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Bebeği poşet içinde çöpe atmış! Vahşet çözüldü!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan cansız bebeğin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin E.A isimli 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi. Adliyeye sevk edilen genç kadın tutuklandı

BEBEK KATİLİ | Son dakika: Ayvalık'taki poşette bebek vahşeti çözüldü
Vahşet çözüldü! Bebek katili!
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İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Yenimahalle’de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla 20 yaşındaki E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı.

"BEBEK DOĞARKEN ÖLDÜ" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A.’nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

KADIN TUTUKLANDI, SEVGİLİSİ SERBEST

Ayvalık Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklandı.

E.A’nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

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