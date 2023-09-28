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Jimmy, her şeyin ortasında bebekle bir bağ kurdu ve 22 yaşında bir üniversite öğrencisi olmasına rağmen sorumluluktan kaçmadan çocuğun yasal vasisi oldu.

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Genç adam, şimdi ne yapması gerektiğini düşünerek uykusuz geceler geçirdi. Böyle bir durumla karşılaşacağını hiç beklemiyordu; baba olmak için çok gençti.