Çöpte bulunan bebeği evlat edinen 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin kalpleri ısıtan hikâyesi
Ailesini ziyaret ettiği sırada çöpe bırakılan bir bebekle yolu kesişen, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Jimmy, tüm zorlukların üstesinden geldi ve Emilio Angel ismini verdiği bebeği evlat edindi.
Bazı hikâyelerin yalnızca filmlerde yaşandığını düşünüyoruz ama Jimmy'nin başına gelen her şey tamamen gerçek!
Her şey o sırada Amerika'da okuyan genç adamın Noel sırasında Haiti'deki evini ziyaret etmesiyle başladı. Yılbaşı gecesi yetimhaneyi ziyaret ederek oradaki küçük çocuklara hediyeler aldı. Kaderinin yakında değişeceğini bilmiyordu.
Yetimhaneye doğru giderken bir grup insandan yüksek sesler geldiğini duydu; bir bebeğin çöpe bırakıldığını öğrendi. Olay yerine biraz daha yaklaştıkça, büyük bir çöp yığınının üzerinde ağlayan bir erkek bebek gördü. Bebeğin üzerinde hiçbir kıyafet yoktu ve küçücük vücudunun her yerinde ateş karıncaları geziniyordu.
Yerel kalabalık, lanetli olabileceğini düşünerek bebeğe yardım etmek için hiçbir şey yapmıyordu.
Bebeği öyle görünce kalbi paramparça olan Jimmy, bebeği çöpten aldı temizledi ve besledi. Ertesi gün ateş karıncalarının ısırıklarını tedavi etmek için doktora götürdü.
Jimmy, her şeyin ortasında bebekle bir bağ kurdu ve 22 yaşında bir üniversite öğrencisi olmasına rağmen sorumluluktan kaçmadan çocuğun yasal vasisi oldu.
Genç adam, şimdi ne yapması gerektiğini düşünerek uykusuz geceler geçirdi. Böyle bir durumla karşılaşacağını hiç beklemiyordu; baba olmak için çok gençti.
Sonuçta o sadece birkaç günlüğüne ailesini ziyaret eden bir öğrenciydi; ebeveyn olmaya hazır değildi. Ancak aynı zamanda, kaderin onu bu bebekle bir nedenden ötürü birleştirdiğini söyleyen bir iç sesi de vardı.
Sonunda Jimmy cesaretini toplamaya, dik durmaya ve durumu kararlılıkla karşılamaya karar verdi. Bu masum ruhu terk etmeyecekti. Ona Emilio Angel adını verdi ve onu sonsuza kadar kalbinde ağırladı.
Jimmy ne zaman okul için Amerika'ya uçmak zorunda kalsa, ailesi Emilio'nun bakımını üstleniyordu. Ancak Jimmy çocuk yetiştirmenin maddi zorluğu karşısında okulu bırakmak zorunda kaldı.
Jimmy, her şeye rağmen yolundan kararlı olduğunu ve Emilio'nun sporu ve gitar çalmayı sevdiğini söylüyor. Genç babanın bu kalpleri ısıtan hikâyesi ise onun serüvenini okuyan herkese büyük bir umut ve ilham veriyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Jimmy Amisial Instagram