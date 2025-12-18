Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi
DHA'nın haberine göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BUGÜNKÜ EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.