        Haberler Gündem Hava Durumu Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi | Son dakika haberleri

        Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi

        18.12.2025 - 11:29
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

        DHA'nın haberine göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

        SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        BUGÜNKÜ EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

        Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

