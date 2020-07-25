Koronavirüs Türkiye vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün toplam hasta sayısı 224 bin 252'ye ulaştı. 25 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONAVİRÜS TABLOSU 25 TEMMUZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirirüs tablosu, günlük olarak her gün saat 20.00 civarında Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanıyor. Bakan Koca, son 24 saate ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanamz detaylar haberimizde yer alacak.

24 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

24 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." dedi.

5 BİN 580 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 224 BİN 252

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 42 bin 986 testten 937'si pozitif çıktı, 17 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 224 bin 252 oldu. Toplamda 5 bin 580 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, entübe edilmiş hasta sayısı 379 oldu. 207 bin 374 hasta da iyileşti.

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Trabzon'da bir mahalle koronavirüs karantinası

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'nde karantina tedbiri uygulandığı bildirildi.

Şalpazarı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçtiğine işaret edilerek, "Geyikli Mahallesi Uzunevi ve Adembilmez Küme evleri mevkisinin ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 81 no'lu kararı uyarınca ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına ve giriş çıkışlara izin verilmemesine karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.