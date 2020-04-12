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Corona Türkiye tablosu il il 12 Nisan 2020! İstanbul, Ankara, İzmir haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı

Corona Türkiye tablosu, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tarafından son haliyle paylaşıldı. Bakan Koca, ayrıca koronavirüs görülen illerdeki yoğunluğu yine İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin haritalarıyla gösterdi. İşte il il ve Türkiye coronavirüs haritası ve 12 Nisan Corona virüs Türkiye vaka sayısı

corona virüs tablosu

Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Corona Türkiye vaka sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün gerçekleştirilen basın toplantısında açıklanacak. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin kişiyi aştı. Bakan Koca ayrıca il il corona virüs haritasını da gösterdi. 12 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.

CORONA VİRÜS TABLOSU 12 NİSAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 376 bin 100 oldu. Toplam vaka sayısı ise 56.956, toplam vefat sayısı 1.198'e ulaştı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.665 olurken entübe hastası 978 oldu. 3.446 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

 

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA TÜRKİYE HARİTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Corona virüs haritası basın açıklaması sırasında Bakan Koca tarafından gösterildi.

 

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