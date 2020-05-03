Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 124.375 oldu. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.336 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU - 3 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu, 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 58 bin 259'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 239 BİN 615'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 239 bin 615´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 401 bin 394´e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bin 816´ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 824´e yükselirken; vaka sayısı da 242 bin 988´e çıktı.