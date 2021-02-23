Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Corona virüs ne zaman biter, pandemi ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs bitimi tarihi

Covid 19 ne zaman biter? Pandemi ne zaman bitecek? Soruları tüm dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgının biteceği gün ise büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Covid ne zaman biter, pandemi ne zaman bitecek? İşte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi Dr. Hans Kluge pandeminin ne zaman biteceğiyle ilgili tahminleri

Corona virüs ne zaman biter, pandemi ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs bitimi tarihi

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip corona virüsü dünyaya duyurmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. 87 milyondan fazla insan Covid-19'a yakalanırken 2 milyona yakın can kaybı yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünya genelinde sıkı tedbirler alınmaya, hastalığa karşı aşı bulunmaya başlanıldı. Peki, covid-19 ne zaman bitecek? DSÖ üyesi Dr. Hans Kluge geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının biteceği tarih ile ilgili düşüncelerini paylaştı. İşte covid-19 ne zaman bitecek? Sorunun cevabı haberimizde...

COVİD-19 NE ZAMAN BİTECEK?

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 2021 yılının da COVID-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.

Kluge, en kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti.

COVID-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan Kluge, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum." dedi.

Kluge, "Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj." ifadelerini kullandı.

MUTASYON HIZLI YAYILIYOR

COVID-19'un mutasyona uğramasını da değerlendiren Kluge, mutasyonların normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

Kluge, COVID-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türlerinin hızından dolayı COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların ne kadar efektif olduğunu çok sıkı takip ettiklerini, gerek görülmesi halinde aşıların yeni mutasyonlara göre düzenlenebileceğini ve mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını söyledi.

Mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağının altını çizen Kluge, ancak sağlık sistemleri baskı altında olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, daha fazla baskı altında olabileceğini, bu yüzden mutasyonları çok ciddiye aldıklarını kaydetti.

En büyük sorunun ise aşı olanların, aşı olmayanlarla aynı ortamlarda bir araya geldiğinde yaşanacağına dikkati çeken Kluge, zaman çizelgesinin çok önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

Kluge, "Hız şu andan itibaren en iyi dostumuz. Her şey tempoya bağlı. Hız can kurtaracak ve ekonomiyi koruyacak ve sonunda da mutasyonları frenleyecek." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Corona virüs ne zaman biter, pandemi ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs bitimi tarihi
SAĞLIKCovid-19 ne zaman bitecek?
"Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"
SAĞLIK"Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"
KRİTİK AŞI AÇIKLAMASI! "Bazı ülkeler anlaşmayı baltalıyor" - SON DAKİKA HABERLER
SAĞLIK"Bazı ülkeler aşı anlaşmasını baltalıyor"
HAYATI KABUS OLDU! Her şey bir şişlikle başladı! - Haberler
SAĞLIKHer şey bir şişlikle başladı!
23 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... İllere göre haftalık vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
ALARM: Karadeniz! Son dakika: Bakan Koca il il VAKA SAYISINI açıkladı - Harita
SAĞLIKBakan Koca, illlere göre haftalık vaka sayısını ...
15-21 Şubat illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İl il vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİl il vaka sayısı kaç oldu?
Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri neler?
SAĞLIKNipah virüsü nedir?
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Şubat korona vaka sayısını açıkladı!
SAĞLIKBakanlık yeni koronavirüs tablosunu açıkladı
22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!