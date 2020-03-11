Bundan sonra ne olur? Bilim insanları konuştu

Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu tüm dünyaya yayılan ve ciddi bir salgın tehlikesi oluşturan corona virüsü nedeniyle soruluyor. Özellikle corona virüsün Türkiye'nin sınır komşularında görülmesi vatandaşları tedirgin ediyordu. Bugün Avrupa'da tablonun gittikçe ağırlaştığı ve İtalya'nın tamamen karantinaya alındığı haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün Türkiye'de olup olmadığıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. İşte 10 Mart Corona virüsünde son durum...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ankara'da koronavirüste yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Koca, "Bu an burada olmamın nedeni; bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflıktır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bu akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastamız bir erkektir" ifadelerini kullandı... Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir"

"VATANDAŞIMIZIN AİLE BİREYLERİ GÖZETİM ALTINDADIR"

Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

CORONA VİRÜSÜ AVRUPA'YI ESİR ALDI

Sağlık Bakanı Koca, İtalya'da ölüm sayılarının arttığını, Almanya'da sadece son 24 saatte artan vaka sayısının 111, İspanya'da 326, İsviçre'de 42, İsveç'te 45 olduğunu ve bu sayıların daha büyük oranlarla artmaya devam ettiğini bildirdi. Koca, Fransa ve Almanya'da artışın daha yüksek olduğuna değindi.

Bu arada Avrupa'da koronavirüs salgının en ciddi şekilde görüldüğü ülke olan İtalya'da hükümet salgının önüne geçebilmek için çok sert tedbirler aldı. 60 milyonluk nüfusun tamamına karantina uygulamasının yapılacağı belirtilirken, ülkede tüm toplanmalar yasaklandı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seyahat özgürlüğüne kısıtlamalar getirildi. Başbakan Conte, "Hepimiz İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmek zorundayız. Ve bunu şimdi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ SALGININA KARŞI YURT DIŞINDAN GELENLERE ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Koca, yurt dışında, özellikle de Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına şu uyarıları yaptı:

"Virüsün tüm dünyada özellikle Avrupa'da görülmesi buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına bir uyarıyı yapmamızı gerektirmekte. Bu virüs, ülkelerinde hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar. Bu ülkelerdeki tedbirlerin zayıf olması veya tedbirlerin bütünlüğünü bozan eksikler içermesi nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacını hissediyorum.

Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımız da dahildir. Kişisel tedbirlerini almalıdır. Yurt dışında özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın giderek Avrupa'da ciddi bir küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını eğer çıkılacaksa mutlaka maske kullanarak çıkmaları gerektiğini, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini özellikle ifade etmek istiyorum."

Son 14 günde yurt dışından dönenlere kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri uyarısında bulunan Koca, ortamı sık sık havalandırmalarını ve mümkün olan en az kişiyle temas ederek maske kullanmalarını önerdi.

Bakan Koca, kronik hastalığı bulunanlar dahil 50 ve 60 yaş üstü olanların zorunlu olmadıkça şu dönemde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Ellerin normal sabunla sık sık yıkanması, evden çıkılacaksa mutlaka maske takılması, soğuk algınlığı belirtisinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, rapor alınması durumunda sağlık kuruluşlarının yeterli olduğunu ifade etti.

"Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Riskler somut, kurallar da basit." diyen Koca, benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduklarını ama maalesef bu çağrıya karşı gerekli tedbirlerin çok geç alındığını dile getirdi.

CORONA VİRÜSÜ RAPORU NASIL ALINIR?

Son 14 gün içinde yurt dışında bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacaklarının hatırlatılarak rapor alınmasının işverenle çalışan arasında sıkıntı yaratıp yaratmayacağına ilişkin soru üzerine de Koca, "Rapor olduğunda işveren hangi sıkıntıyı oluşturabilir? Sağlık açısından verilen bir rapora işveren 'Hayır, çalışacaksın mı?' der, böyle bir durum olamaz ki." diye konuştu.

Rapor alabilmek için çalışanlardan istenilen şartların ne olduğunun sorulması üzerine Bakan Koca, "Yurt dışından gelen kişilerin evlerinde kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Öncelikle yurt dışına gidilmemesini, bunun çok büyük bir risk oluşturduğunu, geldikten sonra da 14 gün kendilerini evde çocuğundan, eşinden, yakınlarından uzak tutarak izole etmelerini, dışarı çıkılacaksa maske takarak çıkılması gerektiğini, rapor alınması gerekiyorsa da 14 güne tamamlanacak şekilde alınmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, rapor almak için pasaport götürülmesinin yeterli olduğunu sözlerine ekledi.