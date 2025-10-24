Habertürk
        Çorum'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 01:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:37
        Necati Şentürk (22) idaresindeki motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı’nda, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.

        Fotoğraf: AA

