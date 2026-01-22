Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çorum'da husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaraladı

        Husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaraladı

        Çorum'da Onur K. (41), evine gelip kendisiyle tartışan ve sonrasında otomobiline binip, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı öne sürülen husumetlisi Cuma Ali C.'yi (56) tabancayla vurarak ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 00:09 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38’inci Sokak’ta meydana geldi. Cuma Ali C., iddiaya göre önceden husumetli olduğu Onur K.'nin evine gitti.

        Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cuma Ali C., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada Onur K.'nin tabancayla ateş açması sonucu boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Cuma Ali C., otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurularak kaza yapan Cuma Ali C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cuma Ali C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın şüphelisi Onur K. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile evinin önünde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü

        Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü

        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?