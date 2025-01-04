Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi
H.İ.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Sungurlu-Ankara karayolu ilçe girişi yakınlarında ehliyetsiz sürücü A.B'nin (16) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.V, A.K, C.Y. ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü A.B'nin cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.