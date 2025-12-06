Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Fatih Mahallesi'ndeki apartmanda komşuları, kapıya bıraktıkları yumurtaların Zeybek tarafından alınmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Zeybek'i hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede, Zeybek'in cenazesinde herhangi kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA