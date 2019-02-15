Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan Veysel Kara yönetimindeki araç Beygircioğlu kavşağına geldiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettiği sırada kazayı görerek yardıma gelen İdris Doğan adlı bir kişiye Seyfettin Kılıç yönetimindeki ticari araç, kazayı sonda anda fark edip fren yapmasına rağmen duramayarak çarptı.

Kaza anında 112 ekibi görevlisi Serkan Usluoğlu, aracın kendisine de çarpacağını görerek bariyerlerden atladığı sırada yaralandı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Şadiye Kılıç ve Yeter Karabıyık yaralandı. İHA'nın haberine göre; yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alndı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.