Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Çorum'daki iyilik hareketinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi - Güncel haberler
ABONE OL

Çorum'da kıyafetle başlayan iyilik hareketinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi

Çorum'da depremzede ailenin çocuklarına kıyafet temin etmek için başlayan yardım çağrısı, iki haftada yüzden fazla gönüllünün yer aldığı, eşyalı 73 evin tahsis edildiği iyilik hareketine dönüştü. Pilates salonu sahibi Serap Ünal, "73 ev kurduk ama bunun dışında başka evlere yerleşen depremzedelere de eşya takviyesinde bulunduk. Depremzedelerin takibindeyiz, eksiklerini ihtiyaçlarını takip ediyoruz" dedi

Çorum'daki iyilik hareketinde depremzedelere 73 ev tahsis edildi - Güncel haberler
AA

Çorum'da, pilates salonunda depremzede ailenin çocuklarına kıyafet temini için başlayan yardım çağrısı, iki haftada yüzlerce gönüllünün desteğiyle eşyalı 73 evin tahsis edildiği iyilik hareketine dönüştü.

AA'nın haberine göre, pilates salonu sahibi Serap Ünal, bir üyesinin komşusuna gelen depremzede ailenin çocukları için kıyafet desteği istemesi üzerine sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine depremzede aileye yardım etmek isteyen üyeler, pilates salonuna çok sayıda kıyafet getirdi.

6 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Bu sırada kimi üyelerin de kullanılmayan evlerini depremzedelere açabileceklerini söylemesi üzerine, salona kıyafet almak için gelen depremzedeler, gönüllülerin evlerine yönlendirildi. Kıyafet yardımı ve eve yerleştirmeler hızlanınca 6 kişilik ekip kurarak görev dağılımı yapan Ünal, içinde eşyası olmayan evler için de çevresinden eşya toplamaya başladı.

ÇORUM BELEDİYESİ DE DESTEK OLUYOR

Çorum Belediyesi'nin araç ve iş gücü desteği verdiği, nakliyecilerin ücretsiz eşya taşıdığı, 20 lise öğrencisinin destek verdiği çalışma sonucunda, kente gelen yüzlerce depremzede için 73 eşyalı yuva kuruldu. Evlere yerleştirilen depremzedelerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçları da aynı ekip tarafından karşılandı. Pilates çalışmalarına ara vererek, salonu yardım faaliyetleri için tahsis eden Ünal, yakın arkadaşlarıyla birlikte yüzlerce depremzedeye yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"BİR GÜNDE GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ"

Ünal, ilk başta kıyafet yardımıyla başlayan yardım faaliyetinin bir günde onlarca gönüllünün katıldığı bir gönüllülük hareketine dönüştüğünü söyledi. Spor salonu üyeleri ve gönüllülerle büyüdüklerini, bir öğretmen üyesinin 20 öğrencisiyle kendilerine destek verdiğini, bir üyesinin eşyalı 5 evini depremzedelere tahsis ettiğini belirten Ünal, "İlk eve yerleştirmemiz bu şekilde başladı. Daha sonra bazı gönüllüler boş evlerinin olduğunu, bazıları da fazladan ev eşyalarının olduğunu söylediler ve bu süreç hızlı bir şekilde ev düzmeye geçti. Bu arada yaptığımız yardımlar duyulunca depremzedeler buraya gelmeye başladı." dedi.

"YÜZLERCE İNSANI EVLERE YERLEŞTİRMİŞ OLDUK"

En çok, eşyaların bir evden diğerine taşınması sürecinde zorlandıklarını, Çorum Belediyesinin araç ve iş gücü desteğinin sorunu çözdüğünü bildiren Ünal, "Çekirdek kadro olarak 6 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. Bunun dışında yüzlerce insan taşımada, kolilemede, eşya bulmada yardım etti. Yetmiş üç ev kurduk ama bunun dışında başka evlere yerleşen depremzedelere de eşya takviyesinde bulunduk. Yetmiş üç eve aileleri yerleştirdik, yüzlerce insanı evlere yerleştirmiş olduk. Depremzedelerin takibindeyiz, eksiklerini ihtiyaçlarını takip ediyoruz." diye konuştu.

Ünal, deprem felaketinden çok etkilendiğini, bir insan olarak kayıtsız kalamadığı için yardım faaliyeti yürüttüğünü sözlerine ekledi.

"DEPREMZEDE AİLELERLE YOĞUN BİR BAĞ KURDUK"

Ekip üyelerinden Emre Çakar da "Yardım almak için buraya gelen bir ağabey vardı, kıyafet seçerken ağlamaya başladı. Ne olduğunu sorduğumda, 'Geçen hafta biz de evimizde oturmuş çay içiyorduk, her şeyimiz vardı ama şimdi hiçbir şeyimiz yok. Geldik buradan kıyafet alıyoruz.' demesinden çok etkilendim. Lütfen boş evi olan herkes evlerini ilgili kurumlara versin, depremzedelere yardımcı olsun lütfen." ifadelerini kullandı.

Ekip üyelerinden Filiz Uygar Arslan ise depremzedeler için yardımların toplandığı TSO Fuar Kompleksi ile Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda birkaç gün gönüllü olarak çalıştığını anlattı. Daha sonra Serap Ünal ile birlikte depremzedelere ev tedarik etmeye başladığını aktaran Uygar, şunları kaydetti: "Depremzede ailelerle yoğun bir bağ kurduk. Hatta bir aile ileride Çorum'a dönüp bize çiğ köfte yoğurma sözü verdi. Güzel anlardı. Çok ağladık ama bu ağıt bizde bir yaraya merhem olma motivasyonu sağladı. Çığ gibi büyüyen bu yardım kampanyasında çok insanın emeği var. Bir bidon turşusunu bağışlayan da evini bağışlayan da çok değerliydi. Çok güzel bir ülkeyiz, bunu gördük."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı
GÜNDEM Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı
Son dakika: Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'na deprem mührü...
GÜNDEM Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'na deprem mührü. ...
Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışması yarın başlayacak! - son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma yarın ...
EYT SON DAKİKA 2023 | Gözler Meclis'te! EYT yasası ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT iptal mi oldu, ertelendi mi?
GÜNDEM EYT için gözler Meclis'te: EYT iptal mi oldu?
İYİ Parti göçmen sorununu Meclis'e getiriyor
GÜNDEM İYİ Parti göçmen sorununu Meclis'e getiriyor
Son dakika: Deprem bölgesi Adıyaman'a konteyner kent kuruluyor
GÜNDEM Adıyaman'da konteyner kent kuruluyor
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini duyurdu
GÜNDEM TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini duyurdu
Son dakika: Bakan Soylu'dan açıklamalar
GÜNDEM Bakan Soylu'dan çadır açıklaması
Adıyaman'da çöken binalarda 'agrega' etkisi! Agrega etkisi nedir, neden olur? - Haberler
GÜNDEM Adıyaman'da çöken binalarda 'agrega' etkisi!
Afyonkarahisar'da yaşlı adam "kendisiyle ilgilenmiyor" diye eşini öldürdü - Haberler
GÜNDEM Yaşlı adam "kendisiyle ilgilenmiyor" diye eşini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.