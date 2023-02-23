AA'nın haberine göre, pilates salonu sahibi Serap Ünal, bir üyesinin komşusuna gelen depremzede ailenin çocukları için kıyafet desteği istemesi üzerine sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine depremzede aileye yardım etmek isteyen üyeler, pilates salonuna çok sayıda kıyafet getirdi.

6 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Bu sırada kimi üyelerin de kullanılmayan evlerini depremzedelere açabileceklerini söylemesi üzerine, salona kıyafet almak için gelen depremzedeler, gönüllülerin evlerine yönlendirildi. Kıyafet yardımı ve eve yerleştirmeler hızlanınca 6 kişilik ekip kurarak görev dağılımı yapan Ünal, içinde eşyası olmayan evler için de çevresinden eşya toplamaya başladı.

ÇORUM BELEDİYESİ DE DESTEK OLUYOR

Çorum Belediyesi'nin araç ve iş gücü desteği verdiği, nakliyecilerin ücretsiz eşya taşıdığı, 20 lise öğrencisinin destek verdiği çalışma sonucunda, kente gelen yüzlerce depremzede için 73 eşyalı yuva kuruldu. Evlere yerleştirilen depremzedelerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçları da aynı ekip tarafından karşılandı. Pilates çalışmalarına ara vererek, salonu yardım faaliyetleri için tahsis eden Ünal, yakın arkadaşlarıyla birlikte yüzlerce depremzedeye yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"BİR GÜNDE GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ"

Ünal, ilk başta kıyafet yardımıyla başlayan yardım faaliyetinin bir günde onlarca gönüllünün katıldığı bir gönüllülük hareketine dönüştüğünü söyledi. Spor salonu üyeleri ve gönüllülerle büyüdüklerini, bir öğretmen üyesinin 20 öğrencisiyle kendilerine destek verdiğini, bir üyesinin eşyalı 5 evini depremzedelere tahsis ettiğini belirten Ünal, "İlk eve yerleştirmemiz bu şekilde başladı. Daha sonra bazı gönüllüler boş evlerinin olduğunu, bazıları da fazladan ev eşyalarının olduğunu söylediler ve bu süreç hızlı bir şekilde ev düzmeye geçti. Bu arada yaptığımız yardımlar duyulunca depremzedeler buraya gelmeye başladı." dedi.