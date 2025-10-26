Habertürk
        Çorum FK: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile Boluspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 22'ye, Boluspor ise 14'e çıkardı.

        Kaynak
        Giriş: 26.10.2025 - 18:04 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:04
        Çorum'da puanlar paylaşıldı!
        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki maç sonra puan kaybeden Çorum FK puanını 22'ye, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Boluspor ise 14'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.

