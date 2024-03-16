Çorum FK: 4 - Manisa FK: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Çorum FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Çorum FK 4-3 kazandı.

Karşılaşmanın 4 ve 8. dakikalarında Sandro Lima'nın golleriyle öne geçen Manisa FK, bu üstünlüğü koruyamadı. Çorum FK'de Thomas Verheydt, 21 ve 35. dakikalarda attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı eşitlikle sonuçlandı.

Çorum FK'de 47. dakikada Ozan Sol takımını öne geçirdi. Maçın son anlarında sahneye çıkan Ahmet Sagat, takımının dördüncü golünü atarak takımını 4-2 öne geçirdi. Maçta son gol Manisa FK'den geldi. Mücadelenin 88. dakikasında kendisinin ve takımının üçüncü golünü atan Sandro Lima'nın golü puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 45 yaptı. Manisa FK ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Bodrum FK'yi. ağırlayacak.