Samsun'da tanker traktöre çarptı: 1 ağır yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da yakıt yüklü tankerin arkadan çarptığı traktör devrildi. Aracın altında kalan sürücü Mizrabi Cihangir (58), ağır yaralandı.
Kaza, Samsun-Çorum kara yolu Kaymakçı mevkisinde meydana geldi. Habip Ayan (49) idaresindeki 06 HC 5183 plakalı yakıt yüklü tanker, Mizrabi Cihangir'in kullandığı 19 ADG 422 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönüp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Cihangir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-03-28 08:44:00
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