Çorum'da fırtına ve yağmur etkili oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri devrildi.
Çorum'da, etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafındaki billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri ile Osmancık kara yolu kenarındaki ağaçlar devrildi. Trafik ekipleri Çorum-Ankara, Çorum-Samsun kara yolunda trafiğin aksamaması için çalışma yaptı. Belediye ekipleri de bölgelerinde hasar gören billboard ve trafik sinyalizasyon direklerini kaldırmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-03-28 14:52:08
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