CHP Çorum Milletvekili Tahtasız'dan sembolik temel atma töreni

CHPÇorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2017 yılında kapatılan eski Devlet Hastanesi´nin aradan geçen 6 yıla rağmen halen açılamadığını ileri sürdü. Tahtasız, sembolik olarak hastanenin temelini atıp bakanlığa seslenerek, "Gelin bu temel üzerine hastaneyi inşaa edin. Verdiğiniz sözleri yutmayın" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve partililerle birlikte eski Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak, hastane konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Hastanenin açılabilmesi için düzenlenen 4 ihaleye de katılım olmadığını kaydeden Tahtasız, "Çorum Devlet Hastanesi ihalesinde rant yok diye mi kimse girmiyor? Bakanlık neden ısrarla aynı şartname ile ihale yapıyor? Bu ihalenin ilanı neden yayınlanmıyor? Neden kimseye duyurulmuyor? Siz söz verdiğiniz halde Çorum Devlet Hastanesi´ni yapmak istemiyor musunuz? İtibardan tasarruf etmeyenler sağlıktan tasarruf etmeye çalışıyor" dedi.

50 yıl boyunca Çorumlulara hizmet veren Devlet Hastanesi'nin 2017 yılı Eylül ayında depreme dayanıksız olduğu için kapatıldığını hatırlatan Tahtasız, "İl Başkanlığım sürecinde Çorum Devlet Hastanemizin açılması için yaptığımız eylemler sonucunda dönemin AK Parti milletvekilleri 30 Kasım 2020 tarihinde yaptıkları açıklamada; 'Müjde! Çorum Devlet Hastanemiz 2021 yılının sonunda açılacak' dedi. Hastanenin ilk ihalesi kapatıldıktan ancak 5 yıl sonra yapılabildi. İkinci ihalesi; 17 Mart 2023´te, üçüncü ihalesi; 22 Ağustos 2023´te ve son ihalesi de birkaç gün önce 29 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. Ne hikmetse bu ihalelerin dördünde de hastaneyi yapmak isteyecek bir tane müteahhit çıkmadı" ifadelerini kullandı.

'ÇORUM DEVLET HASTANESİ 7 YILDIR KAPALI'

Tahtasız, "Çorum´un Devlet Hastanesi 2 bin 563 gündür, yani yaklaşık 7 yıldır kapalı. Çorum merkezde 300 bin kişi yaşıyor. Toplam nüfusumuz 530 bin. 530 bin kişi tek bir hastaneye mahkum edilmiş durumda. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tek başına Çorum´un ihtiyacını karşılayamıyor. Çorum´da doğmuş büyümüş, bu şehrin bir evladı olarak ben de Çorumlu hemşehrilerimizin bu haklı talebini bir kez daha yüksek sesle dile getiriyorum. Madem öyle 'biz temeli atalım, gerisini iktidar halletsin' dedik ve bugün burada toplandık. Gelin bu temel üzerine hastaneyi inşaa edin. Verdiğiniz sözleri yutmayın, halkımızı daha fazla kandırmayın" diye konuştu.