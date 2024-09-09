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        Çorum'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:45
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        Çorum'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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        ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.

        Kaza, Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 19 AEK 622 plakalı cip ile Salih T. idaresindeki FY- 297-FE yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Huri Kara’nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

        Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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