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        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı

        ÇORUM merkezli 3 ilde 'kapora' yöntemi ile 405 kişinin 5 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:05
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        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
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        ÇORUM merkezli 3 ilde 'kapora' yöntemi ile 405 kişinin 5 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı şikayetleri sonrası harekete geçti. 3 ay süren çalışma kapsamında; internet sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp, daha düşük fiyatlı sahte satış ilanı yayınlayıp, araçlara talip olan kişilerden 'kapora' adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. 37 ilde 405 kişiyi 'kapora' yöntemi ile dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen şüphelilerden 2'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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