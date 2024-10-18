Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
ÇORUM merkezli 3 ilde 'kapora' yöntemi ile 405 kişinin 5 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.
ÇORUM merkezli 3 ilde 'kapora' yöntemi ile 405 kişinin 5 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı şikayetleri sonrası harekete geçti. 3 ay süren çalışma kapsamında; internet sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp, daha düşük fiyatlı sahte satış ilanı yayınlayıp, araçlara talip olan kişilerden 'kapora' adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. 37 ilde 405 kişiyi 'kapora' yöntemi ile dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen şüphelilerden 2'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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