Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 23 yaralı (3)
BAŞSAVCILIKTANYENİ AÇIKLAMAÇorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
BAŞSAVCILIKTANYENİ AÇIKLAMA
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No:114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir."
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