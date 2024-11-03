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        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 23 yaralı (3)

        BAŞSAVCILIKTANYENİ AÇIKLAMAÇorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:50
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        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 23 yaralı (3)
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        BAŞSAVCILIKTANYENİ AÇIKLAMA

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No:114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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