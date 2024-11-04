Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Valisi Çalgan: Patlamanın olduğu bina kaldırılacak

        ÇORUM Valisi Ali Çalgan, 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bölgede incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valisi Çalgan: Patlamanın olduğu bina kaldırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM Valisi Ali Çalgan, 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bölgede incelemede bulundu. Ali Çalgan, “İçeride patlayan kolonlar olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor. Bu bina kaldırılacak" dedi.

        Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde 5 katlı binada meydana gelen, 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları bugün de sürdü. Vali Ali Çalgan, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı, mahalleliyle görüştü. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çalgan, "Büyük bir patlama oldu. Sizler de görüyorsunuz. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kurumlarımız ilk andan itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. 15 bina ve birçok bağımsız ünitede zarar var. Patlamanın meydana geldiği binayla ilgili ağır hasarlı olarak rapor düzenlenecek. Çünkü içeride bizim göremediğimiz yerlere giden arkadaşlarımız, içeride patlayan kolonlar olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor görünüyor. Bugün yarın onun kararını vereceğiz. Bu bina kaldırılacak" dedi.

        Soruşturma ile ilgili açıklama yapan Vali Ali Çalgan, “Adli makamlarda yürüyen kısmını çok bilmiyoruz ama emniyetimizin yaptığı tespitlere göre, doğal gaz kaynaklı bir patlama. Başka bir boyutu gözükmüyor. Müsaade edildiği kadarıyla bu enkazı en azından yoldaki emniyet tedbirlerini alarak, hemen belediyemiz kaldıracak. Belli bir mesafeden yaklaşımı engelleyeceğiz. Çünkü Allah korusun yıkılma riski var. Bu konudaki tedbirlerimizi almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

        'BEKLENTİ BİNANIN YIKILACAĞI DOĞRULTUSUNDA'

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Görüldüğü gibi tüm kamu kurumlarımız ve belediyemiz görevlerinin başında, dünkü felaketin izlerini silmek için gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz bir can kaybımız vardı ve 33 de yaralımız oldu. Tüm yaralılarımız hastanelerden taburcu edildi. Buna şükrediyoruz. Ölen kardeşimize de Allah’tan rahmet kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz. Patlama 15 binada büyüklü küçüklü etkili oldu. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Binayla da ilgili incelemeler yapıldı. Kolanlarda ağır hasar var. Ama rapor henüz neticelendirilmedi. Beklenti yıkılacağı doğrultusunda” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Ali Çalgan, patlama meydana gelen binada inceleme yaptı:
        Çorum Valisi Ali Çalgan, patlama meydana gelen binada inceleme yaptı:
        Çorum'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Çorum'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Çorum'da 1 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da 1 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 33 yaralı (5)
        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 33 yaralı (5)
        GÜNCELLEME 4 - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        GÜNCELLEME 4 - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 33 yaralı (4)
        Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 33 yaralı (4)