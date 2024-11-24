Meteorolojinin uyarısının ardından Çorum'da kar yağışı etkili oldu. Dün akşam başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Çorum-Samsun kara yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de yol üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Çorum Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına gece boyu sürdürdü.

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