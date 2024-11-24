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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu

        ÇORUM'da dün gece başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:05
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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu
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        ÇORUM'da dün gece başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

        Meteorolojinin uyarısının ardından Çorum'da kar yağışı etkili oldu. Dün akşam başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Çorum-Samsun kara yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de yol üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Çorum Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına gece boyu sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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