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        Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı (2)

        10ARAÇLI KAZADA 10 YARALISamsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:10
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        Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı (2)
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        10ARAÇLI KAZADA 10 YARALI

        Samsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’i hastaneye kaldırılırken, 5 hafif yaralıya da olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ve trafik ekipleri çalışmaları sonrası trafik kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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