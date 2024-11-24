Çorum'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı (2)

Samsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’i hastaneye kaldırılırken, 5 hafif yaralıya da olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ve trafik ekipleri çalışmaları sonrası trafik kontrollü sağlanıyor.

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