Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti; ateşe verdiği evinde öldü (2)

'HAKKIMVARSA HARAM OLSUN SANA'

Çorum'da ateşe verdiği evinde hayatını kaybeden Ali Rıza Gülbahçe'nin (68) cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracına alındı. Cenazenin alınışı sırasında bir komşusu, "Ne kadar hakkım varsa haram olsun sana" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi de "Bağırmana gerek yok artık, o seni duymaz" dedi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.