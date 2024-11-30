Çorum FK - Erzurumspor FK: 0 - 1

İkinci yarıda her iki takımın baskısı sonucu değiştirmedi ve karşılaşma konuk takım Erzurumspor FK'nın ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.

1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

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