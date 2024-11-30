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        Çorum FK - Erzurumspor FK: 0 - 1

        STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman AkarsuÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:18 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:20
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        Çorum FK - Erzurumspor FK: 0 - 1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 78 Ahmethan Köse), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 78 Cadic), Kadir Seven, Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 83 Atakan Cangöz)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 79 Azubuike), Giorbelidze, Roshi (Dk. 66 Celal Hanap), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Teklic

        SARI KARTLAR: Kadir Seven, Atakan Akkaynak, Erkan Kaş (Çorum FK), Cirociata, Koray Kılınç, Teklic (Erzurumspor FK)

        GOL: Dk.32 Mamba (Erzurumspor FK)

        1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        32’inci dakikada Teklic’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mamba, yerden düzgün vurdu, takımını 1-0 öne geçirdi.

        İkinci yarıda her iki takımın baskısı sonucu değiştirmedi ve karşılaşma konuk takım Erzurumspor FK'nın ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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