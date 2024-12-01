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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı (2)

        BAŞKANYAZICIOĞLU SEVK EDİLDİÇorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kontrol için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:09 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:15
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı (2)
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        BAŞKANYAZICIOĞLU SEVK EDİLDİ

        Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kontrol için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başkan Yazıcıoğlu’nun Ankara’da bir toplantıya katıldığı ve geri döndüğü öğrenildi.

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