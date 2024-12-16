Yerli Malı Haftası etkinliğinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da yerli malı haftası kutlayan 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay bu akşam saatlerinde meydana geldi. Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, belirli aralıklarla rahatsızlandı. Okul yönetimi öğrencilerin şikayeti üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi.