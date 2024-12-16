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        Yerli Malı Haftası etkinliğinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

        ÇORUM'da yerli malı haftası kutlayan 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:14 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:20
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        Yerli Malı Haftası etkinliğinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı
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        ÇORUM'da yerli malı haftası kutlayan 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay bu akşam saatlerinde meydana geldi. Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, belirli aralıklarla rahatsızlandı. Okul yönetimi öğrencilerin şikayeti üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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