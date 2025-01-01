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        Çorum'da yeni yılın ilk bebeği 'Talha' oldu

        ÇORUM'da dünyaya gelen yılın ilk bebeğine 'Talha' ismi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:00
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        Çorum'da yeni yılın ilk bebeği 'Talha' oldu
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        ÇORUM'da dünyaya gelen yılın ilk bebeğine ‘Talha’ ismi verildi.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Merve ve Kerim çiftinin bebekleri Talha yeni yılın ilk bebeği oldu. Talha bebeğin ilk ziyaretçisi AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay oldu. Hastanenin doğum servisinde Yıldız çiftini ziyaret eden Ahlatçı ve Günay bebeğe çeyrek altın taktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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