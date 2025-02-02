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        Ehliyetsiz sürücü polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

        ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, 3 katlı binanın bahçe kapısına çarparak durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:05
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        Ehliyetsiz sürücü polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı
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        ÇORUM’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, 3 katlı binanın bahçe kapısına çarparak durdu. Bahçede oturan anne ve 3 çocuğu ise şans eseri ölümden döndü.

        Kaza, bu akşam saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3’üncü sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu Oktay Ö.(18) idaresindeki 06 EU 3137 plakalı otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kaçan otomobili motorize ekipleri yaklaşık 4 kilometre takip etti. Yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay Ö, 3 katlı binanın bahçe kapısına çarptı Kaza sırasında bahçede bulunan anne ve 3 çocuğu şans eseri yara almadan kurtuldu.

        Araçta bulunan 4 kişi motorize polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. İfade işlemleri için polis merkezine götürülen sürücü Oktay Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan 39 bin 376 lira ceza uygulandı.

        Kaza sonrası trafikten men edilen otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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