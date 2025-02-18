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        Çorum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

        ÇORUM'da akşam saatlerinden itibaren yoğunluğu artan kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:29 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:30
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        Çorum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        ÇORUM'da akşam saatlerinden itibaren yoğunluğu artan kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR’ın hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Çorum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı özellikle kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Çorum-Samsun kara yolunda kar yağışı nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüttü. Trafik polisi ekipleri ise güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösterdi.

        KAZA YAŞANDI

        Yoğun kar ve tipi kazaya da neden oldu. Çorum- Samsun kara yolunun 17’nci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle TIR önce bariyerlere çarptı ardından da karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştı. Bir kişinin yaralandığı kazanın ardından yol kısa süreliğine araç trafiğine kapandı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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