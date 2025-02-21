Çorum'a şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun (25), acı haberi memleketi Çorum'daki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu. Şehit Uslu'nun acı haberi memleketi Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde ikamet eden babası Sadık ve anne Kezban Uslu’ya Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Ailenin 5 çocuğundan biri olan bekar Uslu'nun Bayat ilçesi Çukuröz köyünde toprağa verileceği belirtildi.