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        Şehit Er Mustafa Uslu gözyaşları arasında toprağa verildi

        PENÇE-KilitOperasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu (25), memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:45
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        Şehit Er Mustafa Uslu gözyaşları arasında toprağa verildi
        ABONE OL

        PENÇE-KilitOperasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu (25), memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada 20 Şubat'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nin naaşı, dün akşam Merzifon Havalimanı'na getirildi. Askeri uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Çorum'un Bayat ilçesine getirildi. Cenazesi bu sabah kara yoluyla Bayat ilçesi Çukuröz köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze köy meydanına getirildi.

        BABA VE ANNESİ GÜÇLÜKLE DURDU

        Şehit Uslu'nun annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu güçlükle ayakta durabildi. Burada düzenlenen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından meydanda kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Uslu, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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