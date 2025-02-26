Çorum FK – Boluspor: 2-1

41’inci dakikada Çorum FK’nın kullandığı köşe vuruşunda Abdullah Güler kafa ile topu arka direğe gönderdi. Savunmadan ileri çıkan Taha Rençber de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.