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        Çorum FK – Boluspor: 2-1

        STAT: Çorum Şehir HAKEMLER: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk YağlıÇORUM FK: Ahmet Kıvanç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:10
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        Çorum FK – Boluspor: 2-1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk Yağlı

        ÇORUM FK: Ahmet Kıvanç (Dk. 82 Timurhan Kartal), Eren Tunalı, Burak Kılıçoğlu (Dk. 68 Yusuf Peker), Taha İbrahim Rençber, Furkan Enes Uyar, İsmailcan Kabataş (Dk. 54 Ahmet Said Acısu), Yunus Emre Divan, Polat Polat (Dk. 54 Emin Arslan), Can Efe Bozacı (Dk. 81 Halil İbrahim Atalay), Abdullah Güler, Hasan Ege Akdoğan

        BOLUSPOR: Bartu Kulbilge, Halil Çınar Nergiz, Egemen Kazancı (Dk. 70 Deniz Yıldız), Arda Tuğra Saygı, Eren Çakırdağ, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, İsmail Kalburcu (Dk. 31 Mesutcan Nakaş), Harun Yerlikaya (Dk. 60 Eren Gökgöz), Arda Işık (Dk. 59 Kerem Yıldırım), Miraç Uzunoğlu (Dk. 59 Doğukan Bağdat)

        GOLLER: Dk. 41 Taha İbrahim Rençber, Dk. 77 Abdullah Güler (Çorum FK), Dk. 48 Arda Işık (Boluspor)

        SARI KARTLAR: İsmailcan Kabataş, Halil İbrahim Atalay (Çorum FK), Mesutcan Nakaş (Boluspor)

        Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

        41’inci dakikada Çorum FK’nın kullandığı köşe vuruşunda Abdullah Güler kafa ile topu arka direğe gönderdi. Savunmadan ileri çıkan Taha Rençber de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

        48’inci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Arda Işık kaleci Ahmet Said ile karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

        77’nci dakikada sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Emin Arslan'ın ceza sahası yan çizgisine gelmeden yerden arka direğe gönderdiği topla buluşan Abdullah Güler’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

        Karşılaşma Çorum FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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