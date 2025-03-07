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        Çorum'da pirinç yüklü TIR yandı

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde pirinç yüklü TIR'ın kupa bölümünde çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:59 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:05
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        Çorum'da pirinç yüklü TIR yandı
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        ÇORUM’un Osmancık ilçesinde pirinç yüklü TIR'ın kupa bölümünde çıkan yangın, söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde D-100 karayolu Kalinse mevkisinde meydana geldi. İlhan Demir yönetimindeki 05 KL 061 pirinç yüklü TIR'ın kupa kısmında aniden başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangın nedeniyle D100 karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların tek şeritten geçiş yapmasına izin verildi. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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