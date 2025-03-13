Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lavaş fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırılırken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aşgın, “Öncelikle geçmiş olsun diyorum, yangın başlar başlamaz itfaiye ekiplerimiz olay yerine zamanında ulaşarak müdahalesini yaptı. Şu an itibariyle yangın kontrol altına alınmış durumda” dedi.