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        Minibüsle hafif ticari araç karlı yolda çarpıştı: 2 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs karlı kaygan yolda kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:30
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        Minibüsle hafif ticari araç karlı yolda çarpıştı: 2 yaralı
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        ÇORUM'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs karlı kaygan yolda kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Zile-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Alaca yönüne giden Murat T.’nin karlı ve kaygan yolda kontrolünü yitirdiği 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüsle kafa kafaya çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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