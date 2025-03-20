Minibüsle hafif ticari araç karlı yolda çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Zile-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Alaca yönüne giden Murat T.’nin karlı ve kaygan yolda kontrolünü yitirdiği 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüsle kafa kafaya çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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