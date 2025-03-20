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        Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, lüks araç taşıyan TIR'da yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:00
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        Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı
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        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, lüks araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Yangı, kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekibinin müdahalesiyle TIR’daki araçlar zarar görmeden söndürüldü.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu Baldıran mevkisinde çıktı. Bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve lüks araçları taşıyan TIR'ın dorse bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, TIR’ın dorsesindeki araçlar da zarar görmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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