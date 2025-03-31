Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı (2)

        4ŞÜPHELİ GÖZALTINDAÇorum'un Alaca ilçesinde Nurettin Biçer'in öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        ABONE OL

        4ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Çorum'un Alaca ilçesinde Nurettin Biçer'in öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Çorum'da 2 grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı
        Çorum'da 2 grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı
        Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
        Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
        Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kargı Kaymakamı Akman, kamu personeliyle bayramlaştı
        Kargı Kaymakamı Akman, kamu personeliyle bayramlaştı