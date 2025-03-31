Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı (2)
4ŞÜPHELİ GÖZALTINDAÇorum'un Alaca ilçesinde Nurettin Biçer'in öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
4ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Çorum'un Alaca ilçesinde Nurettin Biçer'in öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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