        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        ÇorumBelediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı soğuk günlerde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:39
        Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ÇorumBelediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı soğuk günlerde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için kuru mama, kuşlar için ise yem bırakıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, yaban hayatını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

        Kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığına dikkati çeken Aşgın, yemleme faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.

        Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehirden uzak kırsal bölgelere yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yemleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek." ifadelerini kullandı.

