Çorum'da 3 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Kaza, Alaca ilçesi Tokat-Sungurlu kara yolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Yaşar T.'nin kontrolündeki 06 YAN 44 plakalı otomobil, Murat Ç.’nin kullandığı 06 EVM 442 plakalı otomobil ve Melike E.'nin yönetimindeki 34 AE 501 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Yaşar T. ve Melike E. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Soruşturma başlatılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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