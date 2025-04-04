Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadriye Karademir (65), yaşamını yitirdi.
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadriye Karademir (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sungurlu-Çorum kara yolunun Mavi Ocak mevkisinde meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karademir, asfalt zemine savruldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Karademir’in öldüğü belirlendi.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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