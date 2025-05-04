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        Çorum'da traktör altında kalan sürücü öldü

        ÇORUM'un İskilip ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:30
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        Çorum'da traktör altında kalan sürücü öldü
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        ÇORUM’un İskilip ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaza, 18.00 sıralarında İskilip-Cevizli yol ayrımında meydana geldi. Mürsel Duran (76) yönetimindeki 19 TP 032 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücü Duran ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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